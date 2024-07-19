https://ria.ru/20240719/svo-1960738493.html

Средства ПВО за неделю сбили три украинских МиГ-29

Средства ПВО за неделю сбили три украинских МиГ-29 - РИА Новости, 19.07.2024

Средства ПВО за неделю сбили три украинских МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 13 по 19 июля) сбили три украинских истребителя МиГ-29, 8 ракет ATACMS, 44 снаряда РСЗО HIMARS, 305... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:01

2024-07-19T15:01

2024-07-19T15:18

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 13 по 19 июля) сбили три украинских истребителя МиГ-29, 8 ракет ATACMS, 44 снаряда РСЗО HIMARS, 305 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 10 управляемых авиабомб Hammer производства Франции; доработанная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 - в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, за неделю силы Черноморского флота уничтожили 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря.Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 630 военных самолетов, 277 вертолетов, 27841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23829 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240719/svo-1960737475.html

https://ria.ru/20240719/udary-1960737025.html

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украина, россия, безопасность, миг-29, сша, вооруженные силы украины, в мире