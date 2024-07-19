https://ria.ru/20240719/svo-1960738189.html
Группировка "Север" отразила 23 контратаки ВСУ за неделю
Группировка "Север" отразила 23 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
Группировка "Север" отразила 23 контратаки ВСУ за неделю
Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили 23 контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:55
2024-07-19T14:55
2024-07-19T15:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю улучшили положение по переднему краю, отразили 23 контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 1370 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад теробороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 1370 военнослужащих, пять танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них семь 155 миллиметровых гаубиц иностранного производства, а также семь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила 23 контратаки ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Север" отразила 23 контратаки ВСУ за неделю