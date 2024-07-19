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В Ростовской области предупредили о новых временных отключениях
В Ростовской области предупредили о новых временных отключениях - РИА Новости, 19.07.2024
В Ростовской области предупредили о новых временных отключениях
Энергетики предупредили о новых временных отключениях в Ростовской области из-за дефицита мощности, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:33
2024-07-19T12:33
2024-07-19T12:33
ростовская область
василий голубев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Энергетики предупредили о новых временных отключениях в Ростовской области из-за дефицита мощности, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления", - написал он.Команды на временное отключение поступают от системного оператора Единой энергетической системы."Поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, обеспечить подвоз воды по заявкам жителей", - добавил Голубев.С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок на электроэнергетическое оборудование в области периодически вводятся графики временного отключения потребителей. Подача электроэнергии на предприятия была частично ограничена.
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ростовская область, василий голубев, происшествия
Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия
В Ростовской области предупредили о новых временных отключениях
Губернатор Голубев сообщил о новых временных отключениях в Ростовской области