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ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале - РИА Новости, 19.07.2024
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале
Гособвинение запросило от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту, сообщила пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:22
2024-07-19T15:22
2024-07-19T18:36
происшествия
махачкала
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Гособвинение запросило от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры."Противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности. <...> В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия. <...> Гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от семи до десяти лет", — рассказали в ведомстве.Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются в участии в массовых беспорядках, Раджабов — также в применении насилия к представителю власти.Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу махачкалинского аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля.В июле глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов рассказал, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся в заключении, 1200 — привлечены к административной ответственности.
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происшествия, махачкала, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале
ГП запросила от 7 до 10 лет колонии по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Гособвинение запросило от семи до десяти лет колонии для пятерых фигурантов дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту, сообщила пресс-служба
Генеральной прокуратуры.
«
"Противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности. <...> В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия. <...> Гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от семи до десяти лет", — рассказали в ведомстве.
Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются в участии в массовых беспорядках, Раджабов — также в применении насилия к представителю власти.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу махачкалинского аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля.
В июле глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов рассказал, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся в заключении, 1200 — привлечены к административной ответственности.