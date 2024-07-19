https://ria.ru/20240719/sud-1960717227.html

В Москве арестовали члена "Легиона "Свобода России*"

В Москве арестовали члена "Легиона "Свобода России*" - РИА Новости, 19.07.2024

В Москве арестовали члена "Легиона "Свобода России*"

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Максима Григорьева за вступление в "Легион "Свобода России*" сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:54

2024-07-19T13:54

2024-07-19T13:54

здоровье - общество

москва

россия

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Максима Григорьева за вступление в "Легион "Свобода России*" сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы Григорьеву Максиму Борисовичу избрана мера пресечения в виде заключения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 4 суток, то есть до 21 августа", - рассказал собеседник агентства. За участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В суде уточнили, что Григорьев вступил в "Легион "Свобода России*", подробности не приводятся.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230918/arest-1896993363.html

москва

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здоровье - общество, москва, россия, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)