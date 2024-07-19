Рейтинг@Mail.ru
Движение студотрядов будут развивать в Калужской области - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:45 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/studotryady-1960803119.html
Движение студотрядов будут развивать в Калужской области
Движение студотрядов будут развивать в Калужской области - РИА Новости, 19.07.2024
Движение студотрядов будут развивать в Калужской области
Соглашение о развитии деятельности студенческих отрядов подписано в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:45
2024-07-19T17:45
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960801351_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_3194ed12c5c50873535789e7539f09f5.jpg
КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Соглашение о развитии деятельности студенческих отрядов подписано в Калужской области, сообщает правительство региона. Правительство области подписало соглашение о взаимодействии с молодёжной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды" ("РСО"). "Соглашение предусматривает развитие деятельности студенческих отрядов на территории области, а также предоставление дополнительных возможностей для профессионального роста молодежи региона и её вовлечение в трудовую деятельность", - говорится в сообщении областного правительства. В числе направлений сотрудничества: содействие в создании студенческих отрядов на базе профессиональных образовательных организаций и вузов области; привлечение студенческих отрядов регионального отделения "РСО" к работе в сфере строительства, транспорта, а также в организациях, осуществляющих услуги по благоустройству территорий в Центральном федеральном округе. "Студенческие отряды ведут свою историю давно, уже много лет. За это время в Калужской области много чего было построено. Надеюсь, что нынешняя молодежь, наши ребята с удовольствием примут активное участие в этом движении", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Владислав Шапша. Руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов поблагодарил губернатора за поддержку. По его словам, движение студенческих отрядов возобновило свою деятельность в стране и сейчас активно развивается. Инициатива о возрождении студенческих отрядов встречает поддержку на всех уровнях власти, отметил Парамонов. По данным областного правительства, в настоящее время в регионе действует 13 студенческих отрядов. Среди них строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские отряды, а также трудовые отряды подростков.
https://ria.ru/20230921/spetsialisty-1897895881.html
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899041547.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960801351_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_4b9a8597fa21ba3bcb72b0d457758774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша

Движение студотрядов будут развивать в Калужской области

© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель (командир) Центрального штаба организации Российские студенческие отряды, член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Соглашение о развитии деятельности студенческих отрядов подписано в Калужской области, сообщает правительство региона.
Правительство области подписало соглашение о взаимодействии с молодёжной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды" ("РСО").
Калужская область - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Шапша: через семь лет Калужской области потребуются 64 тысячи специалистов
21 сентября 2023, 21:56
«
"Соглашение предусматривает развитие деятельности студенческих отрядов на территории области, а также предоставление дополнительных возможностей для профессионального роста молодежи региона и её вовлечение в трудовую деятельность", - говорится в сообщении областного правительства.
В числе направлений сотрудничества: содействие в создании студенческих отрядов на базе профессиональных образовательных организаций и вузов области; привлечение студенческих отрядов регионального отделения "РСО" к работе в сфере строительства, транспорта, а также в организациях, осуществляющих услуги по благоустройству территорий в Центральном федеральном округе.
«
"Студенческие отряды ведут свою историю давно, уже много лет. За это время в Калужской области много чего было построено. Надеюсь, что нынешняя молодежь, наши ребята с удовольствием примут активное участие в этом движении", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Владислав Шапша.
Руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов поблагодарил губернатора за поддержку. По его словам, движение студенческих отрядов возобновило свою деятельность в стране и сейчас активно развивается. Инициатива о возрождении студенческих отрядов встречает поддержку на всех уровнях власти, отметил Парамонов.
По данным областного правительства, в настоящее время в регионе действует 13 студенческих отрядов. Среди них строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские отряды, а также трудовые отряды подростков.
Калуга - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Калужский губернатор рассказал о сотрудничестве с аппаратом омбудсмена
27 сентября 2023, 19:28
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала