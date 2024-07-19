Движение студотрядов будут развивать в Калужской области
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов
КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Соглашение о развитии деятельности студенческих отрядов подписано в Калужской области, сообщает правительство региона.
Правительство области подписало соглашение о взаимодействии с молодёжной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды" ("РСО").
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"Соглашение предусматривает развитие деятельности студенческих отрядов на территории области, а также предоставление дополнительных возможностей для профессионального роста молодежи региона и её вовлечение в трудовую деятельность", - говорится в сообщении областного правительства.
В числе направлений сотрудничества: содействие в создании студенческих отрядов на базе профессиональных образовательных организаций и вузов области; привлечение студенческих отрядов регионального отделения "РСО" к работе в сфере строительства, транспорта, а также в организациях, осуществляющих услуги по благоустройству территорий в Центральном федеральном округе.
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"Студенческие отряды ведут свою историю давно, уже много лет. За это время в Калужской области много чего было построено. Надеюсь, что нынешняя молодежь, наши ребята с удовольствием примут активное участие в этом движении", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Владислав Шапша.
Руководитель (командир) Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов поблагодарил губернатора за поддержку. По его словам, движение студенческих отрядов возобновило свою деятельность в стране и сейчас активно развивается. Инициатива о возрождении студенческих отрядов встречает поддержку на всех уровнях власти, отметил Парамонов.
По данным областного правительства, в настоящее время в регионе действует 13 студенческих отрядов. Среди них строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские отряды, а также трудовые отряды подростков.
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