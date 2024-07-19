https://ria.ru/20240719/stanishevskiy-1960738987.html
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество - РИА Новости, 19.07.2024
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество
Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:03
2024-07-19T15:03
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станишевского Я. М.", - сказано в картотеке.Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено сегодня.Станишевский - доктор химических наук, профессор, возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Его область научных интересов - создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний; получение биофармацевтических лекарств; получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования их в медицине и фармацевтике.
https://ria.ru/20240718/arest-1960580019.html
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рудн, происшествия, россия, москва
РУДН, Происшествия, Россия, Москва
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество
Следствие просит о домашнем аресте директора ИБХТН РУДН за мошенничество
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станишевского Я. М.", - сказано в картотеке.
Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено сегодня.
Станишевский - доктор химических наук, профессор, возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Его область научных интересов - создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний; получение биофармацевтических лекарств; получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования их в медицине и фармацевтике.