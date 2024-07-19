Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 19.07.2024 (обновлено: 15:10 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/stanishevskiy-1960738987.html
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество - РИА Новости, 19.07.2024
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество
Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:03
2024-07-19T15:10
рудн
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станишевского Я. М.", - сказано в картотеке.Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено сегодня.Станишевский - доктор химических наук, профессор, возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Его область научных интересов - создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний; получение биофармацевтических лекарств; получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования их в медицине и фармацевтике.
https://ria.ru/20240718/arest-1960580019.html
https://ria.ru/20240719/chinovnik-1960741397.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рудн, происшествия, россия, москва
РУДН, Происшествия, Россия, Москва
Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество

Следствие просит о домашнем аресте директора ИБХТН РУДН за мошенничество

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станишевского Я. М.", - сказано в картотеке.
Член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Бывшего члена Высшего совета ЛДПР арестовали по делу о мошенничестве
18 июля, 20:31
Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено сегодня.
Станишевский - доктор химических наук, профессор, возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Его область научных интересов - создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний; получение биофармацевтических лекарств; получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования их в медицине и фармацевтике.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Омского чиновника обвинили в мошенничестве с квартирами для детей-сирот
Вчера, 15:07
 
РУДНПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала