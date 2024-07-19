https://ria.ru/20240719/stanishevskiy-1960738987.html

Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество

Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество - РИА Новости, 19.07.2024

Следствие просит арестовать директора института РУДН за мошенничество

Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:03

2024-07-19T15:03

2024-07-19T15:10

рудн

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы оправить под домашний арест директора института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Станишевского Я. М.", - сказано в картотеке.Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассмотрено сегодня.Станишевский - доктор химических наук, профессор, возглавляет ИБХТН с 2015 года, сообщается на сайте РУДН. Его область научных интересов - создание высокочувствительных тест-систем для диагностики обнаружения маркеров инфекционных и аутоиммунных заболеваний; получение биофармацевтических лекарств; получение наночастиц серебра, золота, селена, углеродных нанотрубок, других элементов и соединений для использования их в медицине и фармацевтике.

https://ria.ru/20240718/arest-1960580019.html

https://ria.ru/20240719/chinovnik-1960741397.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рудн, происшествия, россия, москва