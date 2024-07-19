Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ssha-1960850204.html
Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией
Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией - РИА Новости, 19.07.2024
Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией
США признают, что Индия не станет обрывать контакты с Россией, несмотря на давление стран Запада, но намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:46
2024-07-19T22:46
в мире
индия
россия
сша
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США признают, что Индия не станет обрывать контакты с Россией, несмотря на давление стран Запада, но намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. "Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.
https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша, джейк салливан
В мире, Индия, Россия, США, Джейк Салливан
Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией

Салливан: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США признают, что Индия не станет обрывать контакты с Россией, несмотря на давление стран Запада, но намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
10 июля, 08:00
 
В миреИндияРоссияСШАДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала