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Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией

Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией - РИА Новости, 19.07.2024

Белый дом: США признают, что Индия не будет разрывать контакты с Россией

США признают, что Индия не станет обрывать контакты с Россией, несмотря на давление стран Запада, но намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:46

2024-07-19T22:46

2024-07-19T22:46

в мире

индия

россия

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США признают, что Индия не станет обрывать контакты с Россией, несмотря на давление стран Запада, но намерены продолжать вести диалог с Нью-Дели о характере его сотрудничества с Москвой, заявил в пятницу советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. "Индию исторически связывают отношения с Россией, которые они не собираются разрывать. Однако мы намерены продолжать глубокий диалог с Индией относительно специфики и характера ее отношений с РФ", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.

https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html

индия

россия

сша

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в мире, индия, россия, сша, джейк салливан