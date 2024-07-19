https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

Демократы против Байдена: сменить нельзя утвердить

Демократы против Байдена: сменить нельзя утвердить - РИА Новости, 19.07.2024

Демократы против Байдена: сменить нельзя утвердить

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена настаивает на продолжении его участия в президентской гонке, а однопартийцы один за одним публично предостерегают... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:00

2024-07-19T07:00

2024-07-19T13:04

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена настаивает на продолжении его участия в президентской гонке, а однопартийцы один за одним публично предостерегают от этого. На этом фоне встает главный вопрос — есть ли у демократов за месяц до решающего съезда возможность найти реальный выход из ситуации с неудобоваримым кандидатом. По правилам Национального комитета демократов, Байден сейчас единственный человек, имеющий право получить мандат на участие в президентских выборах. Он победил на праймериз, заручившись поддержкой почти 99 процентов делегатов. Как пишет NBC, партийные правила делают "почти невозможной замену кандидатов без их согласия", поскольку это станет фактически попыткой "внутренней партии" пойти против голосов избирателей. Уйти, чтобы остаться Единственным возможным несиловым сценарием смены кандидата для демократов аналитики NBC видят решение самого Байдена снять свою кандидатуру. По информации СМИ, действующий президент постепенно становится менее категоричен в этом вопросе, но пока не отказался от участия в выборах. При этом все больше видных демократов в частном порядке признают, что победа Байдена над кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом выглядит все менее вероятной. В случае выхода Байдена из гонки до формального утверждения его кандидатуры (это должно произойти 19 августа на съезде партии в Чикаго, но может состояться раньше) процедура выбора нового номинанта будет фактически произвольной — механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата попросту не существует. Если это все же произойдет, предстоящий съезд станет так называемым открытым съездом, и номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Учитывая, что никто из оппонентов Байдена не набрал на праймериз необходимого числа голосов, голосовать на съезде по новым кандидатурам будут фактически те, кто раньше выступал за Байдена. Если же никто из претендентов на номинацию не наберет большинства в первом туре, то к голосованию подключатся 700 суперделегатов партии (в их число входят наиболее почетные и известные демократы — бывшие президенты и конгрессмены). "Их голоса станут решающими", — пишет NBC. Препятствием для такого сценария может стать инициатива партии провести досрочное виртуальное утверждение кандидатуры Байдена. Обсуждение этой возможности пройдет в конце недели, а само голосование может состояться уже в начале августа. Формальным поводом для переноса сроков утверждения кандидатуры Байдена стала вероятность того, что в штате Огайо из-за местных законов имя кандидата от демократов могло вовсе не попасть в бюллетень. Но на фоне сомнений в дееспособности Байдена идея досрочного утверждения его кандидатуры получила шквал серьезной критики. По правилам и по совести В соответствии с действующими правилами, напоминает национальное общественное радио NPR, обращение за номинацией должно поступить от самого претендента в письменном виде и быть подкреплено подписями по меньшей мере 300 делегатов — участников съезда. Однако, несмотря на призывы к Байдену выйти из гонки, ни один из его потенциальных преемников до сих пор не заявил о готовности бороться за номинацию. А некоторые, как, например, вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, и вовсе поддерживают продолжение Байденом предвыборной кампании. Как гласит устав съезда Демпартии, "избранные для участия в съезде в интересах кандидата в президенты делегаты должны с чистой совестью выражать симпатии тех, кто их избрал". Формулировка на первый взгляд обязует делегатов выполнять волю избирателей, делегировавших им право голосовать за победившего на праймериз Байдена, но словно допускает вероятность того, что они будут руководствоваться "совестью". "Определения или исторически подтвержденного казуса о том, что означает "с чистой совестью", нет, и мало, если вообще кто-либо из делегатов на съездах последних лет пытался воспользоваться этим на практике. Но по мере роста опасений по поводу способности Байдена переизбираться и вероятности передачи власти Дональду Трампу некоторые делегаты могут захотеть проголосовать за кого-то еще", — анализирует ситуацию эксперт Brookings Institute Элейн Камарк. Развязка сложившейся внутрипартийной и общенациональной драмы, за которой следит весь мир, может наступить уже в ближайшие выходные. Как пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных демократов, Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960570645.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960617732.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

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в мире, сша, чикаго, огайо, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024