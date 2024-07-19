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Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп

Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп - РИА Новости, 19.07.2024

Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп

Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:09

2024-07-19T06:09

2024-07-19T13:14

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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп. "Мы не должны криминализировать инакомыслие или демонизировать политические разногласия, что происходит в нашей стране. В последнее время это происходит на невиданном ранее уровне", – сказал Трамп на съезде республиканцев. "Демократическая партия должна немедленно прекратить... навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии. Тем более, что это неправда", – добавил он.

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024