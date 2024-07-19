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Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп - РИА Новости, 19.07.2024
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06:09 19.07.2024 (обновлено: 13:14 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ssha-1960616541.html
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп - РИА Новости, 19.07.2024
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп
Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:09
2024-07-19T13:14
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп. "Мы не должны криминализировать инакомыслие или демонизировать политические разногласия, что происходит в нашей стране. В последнее время это происходит на невиданном ранее уровне", – сказал Трамп на съезде республиканцев. "Демократическая партия должна немедленно прекратить... навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии. Тем более, что это неправда", – добавил он.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп

Трамп: Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, демонизирует разногласия

© AFP 2024 / ANGELA WEISSКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 19 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп.
"Мы не должны криминализировать инакомыслие или демонизировать политические разногласия, что происходит в нашей стране. В последнее время это происходит на невиданном ранее уровне", – сказал Трамп на съезде республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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"Демократическая партия должна немедленно прекратить... навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии. Тем более, что это неправда", – добавил он.
 
В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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