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Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп - РИА Новости, 19.07.2024
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп
Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:09
2024-07-19T06:09
2024-07-19T13:14
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии, заявил экс-президент Дональд Трамп. "Мы не должны криминализировать инакомыслие или демонизировать политические разногласия, что происходит в нашей стране. В последнее время это происходит на невиданном ранее уровне", – сказал Трамп на съезде республиканцев. "Демократическая партия должна немедленно прекратить... навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии. Тем более, что это неправда", – добавил он.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, заявил Трамп
Трамп: Демпартия клеймит оппонентов врагами демократии, демонизирует разногласия