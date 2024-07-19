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Американский сенатор предложил Байдену выйти из президентской гонки

Американский сенатор предложил Байдену выйти из президентской гонки - РИА Новости, 19.07.2024

Американский сенатор предложил Байдену выйти из президентской гонки

Американский сенатор-демократ Джон Тестер призвал президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, став вторым сенатором от партии президента, открыто... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:15

2024-07-19T05:15

2024-07-19T05:15

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джон Тестер призвал президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, став вторым сенатором от партии президента, открыто выступившим с подобным предложением. Ранее сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч призвал Байдена выйти из гонки за высший государственный пост, охарактеризовав его выступление на теледебатах с Дональдом Трампом "катастрофическим", а ставки для страны – слишком высокими. "Хоть я и ценю его приверженность службе обществу и нашей стране, я уверен, что президент Байден не должен переизбираться на второй срок", - говорится в заявлении, которое Тестер разместил в своем аккаунте в соцсети Х. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, вермонт, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024