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На выборах в Белый дом можно провести хоть покойника, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 19.07.2024
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04:53 19.07.2024 (обновлено: 04:54 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ssha-1960611577.html
На выборах в Белый дом можно провести хоть покойника, заявил Такер Карлсон
На выборах в Белый дом можно провести хоть покойника, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 19.07.2024
На выборах в Белый дом можно провести хоть покойника, заявил Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что с определенной долей мошенничества в Белый дом на выборах можно провести хоть манекен или покойника. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:53
2024-07-19T04:54
в мире
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атланта
такер карлсон
дональд трамп
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что с определенной долей мошенничества в Белый дом на выборах можно провести хоть манекен или покойника. "Ненавижу говорить это, но это правда: можно взять хоть манекен или покойника и сделать президентом. Я имею в виду, теоретически это возможно, если будет достаточно обмана", - заявил Карлсон на съезде республиканцев. Американские СМИ сходятся во мнении, что нынешний президент США Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
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в мире, сша, атланта, такер карлсон, дональд трамп
В мире, США, Атланта, Такер Карлсон, Дональд Трамп
На выборах в Белый дом можно провести хоть покойника, заявил Такер Карлсон

Такер Карлсон: президентом США при мошенничестве на выборах может стать покойник

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 19 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что с определенной долей мошенничества в Белый дом на выборах можно провести хоть манекен или покойника.
"Ненавижу говорить это, но это правда: можно взять хоть манекен или покойника и сделать президентом. Я имею в виду, теоретически это возможно, если будет достаточно обмана", - заявил Карлсон на съезде республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что нынешний президент США Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
В миреСШААтлантаТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
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