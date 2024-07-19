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Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке - РИА Новости, 19.07.2024
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00:32 19.07.2024 (обновлено: 04:11 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ssha-1960600445.html
Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке
Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке - РИА Новости, 19.07.2024
Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке
Президент США Джо Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:32
2024-07-19T04:11
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.Ранее в четверг ряд высокопоставленных демократов на условиях анонимности заявили порталу Axios, что Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки уже в эти выходные. "Президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки. Байден также поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис", - говорится в сообщении телеканала. В то же время, ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден "изменит свое мнение" касательно участия в гонке за переизбрание. Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке

ABC News: Байден поручил провести опрос о перспективах вице-президента Харрис

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.
Ранее в четверг ряд высокопоставленных демократов на условиях анонимности заявили порталу Axios, что Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки уже в эти выходные.
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"Президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки. Байден также поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис", - говорится в сообщении телеканала.
В то же время, ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден "изменит свое мнение" касательно участия в гонке за переизбрание.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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