Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке
ABC News: Байден поручил провести опрос о перспективах вице-президента Харрис
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил провести опрос общественного мнения о перспективах вице-президента США Камалы Харрис, если она вступит в президентскую гонку, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.
Ранее в четверг ряд высокопоставленных демократов на условиях анонимности заявили порталу Axios, что Байден на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден выйти из президентской гонки уже в эти выходные.
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"Президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки. Байден также поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис", - говорится в сообщении телеканала.
В то же время, ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден "изменит свое мнение" касательно участия в гонке за переизбрание.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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