https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960806226.html

Спецоперация, 19 июля: ВС России взяли под контроль Юрьевку в ДНР

Спецоперация, 19 июля: ВС России взяли под контроль Юрьевку в ДНР - РИА Новости, 19.07.2024

Спецоперация, 19 июля: ВС России взяли под контроль Юрьевку в ДНР

О новых успехах российских войск в ДНР, заявлении КНР по вопросу мирного урегулирования на Украине и эвакуации ВСУ на Харьковском направлении — в материале РИА... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:55

2024-07-19T17:55

2024-07-19T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

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реджеп тайип эрдоган

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. О новых успехах российских войск в ДНР, заявлении КНР по вопросу мирного урегулирования на Украине и эвакуации ВСУ на Харьковском направлении — в материале РИА Новости.Сводка новостей с фронта с 13 по 19 июляУкраинские войска потеряли до 13 075 военных, 11 танков, 36 боевых бронированных машин, из которых девять бронетранспортёров М113, пять бронемашин, 211 орудий полевой артиллерии, а также 32 станций радиоэлектронной борьбы. Российские средства ПВО сбили:Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили десять безэкипажных катеров. Как уточнили в Минобороны, на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Новые террористические обстрелы ВСУ в ДНРПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска несколько раз обстреливали Донецк и Горловку. Всего они выпустили 33 снаряда и пять ракет из РСЗО, а также сбросили два боеприпаса с БПЛА. Также ВСУ атаковали Макеевку с беспилотника-камикадзе. В Горловке и Макеевке пострадали мирные жители. Какой должна быть конференцияОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что международную конференцию по Украине должны одобрить Москва и Киев. На ней нужно рассмотреть все мирные предложения. Он также отметил, что международному сообществу необходимо создать условия для возобновления прямого диалога между конфликтующими сторонами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что о своих действиях по мирной инициативе будет сообщать постфактум, чтобы противники не помешали им.ВСУ эвакуируются на Харьковском направленииВзрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Минобороны Украины рассказало о заключении кредитного соглашения с Британией по выделению ВСУ двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения. Зеленский заявил, что после встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском получил положительное решение от его правительства, которое позволит ускорить поставки истребители F-16 на Украину. Подробности этого решения он не раскрыл. Очевидец, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, рассказал РИА Новости, что украинские войска на Харьковском направлении эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html

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в мире, вооруженные силы рф, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, служба безопасности украины, миг-29, f-16, дональд трамп