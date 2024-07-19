https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море - РИА Новости, 19.07.2024
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
С потерей Угледара украинские войска уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря, предположил британский эксперт Александр Меркурис... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:10
2024-07-19T15:10
2024-07-19T20:56
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черное море
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С потерей Угледара украинские войска уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы — окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — отметил он.По мнению эксперта, Угледар имеет стратегическое значение: он не только обеспечивает оборону ВСУ в Южном Донбассе, но и прикрывает восточный фланг любого украинского наступления на юг. Он также добавил, что с его потерей для киевского режима станет невозможным теоретически и практически проведение контрнаступления вдоль южного фронта в направлении Черного моря."Украинцы, вероятно, отступят. Если русские возьмут Угледар — а на самом деле они в конце концов захватят его, — то это будет большим ударом для ВСУ", — резюмировал Меркурис.Раннее 9 июля советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения. По его словам, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская артиллерия, добавил он, работает по выявленным целям.В начале июля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html
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в мире, черное море, константиновка, покровск, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Константиновка, Покровск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
Меркурис: потеря Угледара станет завершением битвы за Черное и Азовское моря
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
С потерей Угледара украинские войска уже не смогут совершить успешное наступление в направлении Черного моря, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы — окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — отметил он.
По мнению эксперта, Угледар имеет стратегическое значение: он не только обеспечивает оборону ВСУ в Южном Донбассе, но и прикрывает восточный фланг любого украинского наступления на юг. Он также добавил, что с его потерей для киевского режима станет невозможным теоретически и практически проведение контрнаступления вдоль южного фронта в направлении Черного моря.
"Украинцы, вероятно, отступят. Если русские возьмут Угледар — а на самом деле они в конце концов захватят его, — то это будет большим ударом для ВСУ", — резюмировал Меркурис.
Раннее 9 июля советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения. По его словам, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская артиллерия, добавил он, работает по выявленным целям.
В начале июля советник главы ДНР Ян Гагин
сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ
трассе Покровск
— Константиновка
.