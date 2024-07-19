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Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960611940.html
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.07.2024
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:03
2024-07-19T05:03
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Жало". "В результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в количестве двух националистов... FPV-расчеты для противника являются одной из приоритетных целей, поэтому работа и опасная, и сложная. Приходится долго искать место, откуда работать, ну и самого противника также нелегко найти", - рассказал военнослужащий. По его словам, в текущих боевых условиях личный состав и техника ВСУ зачастую находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому для их поражения приходится приближаться к ЛБС практически вплотную. "Работаем по целям постоянно, обеспечивают нас беспилотниками в плановом режиме. Недостатка в них нет, поэтому можно не экономить и успешно выполнять боевые задачи", - добавил "Жало".
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Боец: разведчики поразили FPV-дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Жало".
"В результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в количестве двух националистов... FPV-расчеты для противника являются одной из приоритетных целей, поэтому работа и опасная, и сложная. Приходится долго искать место, откуда работать, ну и самого противника также нелегко найти", - рассказал военнослужащий.
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По его словам, в текущих боевых условиях личный состав и техника ВСУ зачастую находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому для их поражения приходится приближаться к ЛБС практически вплотную.
"Работаем по целям постоянно, обеспечивают нас беспилотниками в плановом режиме. Недостатка в них нет, поэтому можно не экономить и успешно выполнять боевые задачи", - добавил "Жало".
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