https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960611940.html

Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.07.2024

Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:03

2024-07-19T05:03

2024-07-19T05:03

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Жало". "В результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в количестве двух националистов... FPV-расчеты для противника являются одной из приоритетных целей, поэтому работа и опасная, и сложная. Приходится долго искать место, откуда работать, ну и самого противника также нелегко найти", - рассказал военнослужащий. По его словам, в текущих боевых условиях личный состав и техника ВСУ зачастую находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому для их поражения приходится приближаться к ЛБС практически вплотную. "Работаем по целям постоянно, обеспечивают нас беспилотниками в плановом режиме. Недостатка в них нет, поэтому можно не экономить и успешно выполнять боевые задачи", - добавил "Жало".

https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия