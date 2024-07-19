https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960611940.html
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 19.07.2024
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:03
2024-07-19T05:03
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Жало". "В результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в количестве двух националистов... FPV-расчеты для противника являются одной из приоритетных целей, поэтому работа и опасная, и сложная. Приходится долго искать место, откуда работать, ну и самого противника также нелегко найти", - рассказал военнослужащий. По его словам, в текущих боевых условиях личный состав и техника ВСУ зачастую находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому для их поражения приходится приближаться к ЛБС практически вплотную. "Работаем по целям постоянно, обеспечивают нас беспилотниками в плановом режиме. Недостатка в них нет, поэтому можно не экономить и успешно выполнять боевые задачи", - добавил "Жало".
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Разведчики поразили дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Боец: разведчики поразили FPV-дроном огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Разведывательное подразделение 58-й армии группировки войск "Днепр" поразило FPV-дроном огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА с позывным "Жало".
"В результате огневого воздействия ВСУ понесли потери в количестве двух националистов... FPV-расчеты для противника являются одной из приоритетных целей, поэтому работа и опасная, и сложная. Приходится долго искать место, откуда работать, ну и самого противника также нелегко найти", - рассказал военнослужащий.
По его словам, в текущих боевых условиях личный состав и техника ВСУ зачастую находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поэтому для их поражения приходится приближаться к ЛБС практически вплотную.
"Работаем по целям постоянно, обеспечивают нас беспилотниками в плановом режиме. Недостатка в них нет, поэтому можно не экономить и успешно выполнять боевые задачи", - добавил "Жало".