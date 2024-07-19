https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960610084.html

В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ

В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024

В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ

Пункт управления украинских БПЛА уничтожен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:13

2024-07-19T04:13

2024-07-19T04:13

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_855dd35754c1e50101114e4b2c469a9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Пункт управления украинских БПЛА уничтожен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе Малой Токмачки и Новоданиловки на ореховском направлении линии фронта наша авиация нанесла точный прицельный удар по местам нахождения боевых редутов операторов БПЛА среднего радиуса. Уничтожено несколько мест, откуда велось управление дронами-камикадзе по позициям российских войск и населенным пунктам освобожденной части Запорожской области", - сказал Рогов агентству. По его словам, удар позволит на время снизить интенсивность работы дронов-камикадзе противника на ореховском направлении запорожской линии фронта.

https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность