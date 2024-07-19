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В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960610084.html
В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ
В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ
Пункт управления украинских БПЛА уничтожен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:13
2024-07-19T04:13
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Пункт управления украинских БПЛА уничтожен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе Малой Токмачки и Новоданиловки на ореховском направлении линии фронта наша авиация нанесла точный прицельный удар по местам нахождения боевых редутов операторов БПЛА среднего радиуса. Уничтожено несколько мест, откуда велось управление дронами-камикадзе по позициям российских войск и населенным пунктам освобожденной части Запорожской области", - сказал Рогов агентству. По его словам, удар позволит на время снизить интенсивность работы дронов-камикадзе противника на ореховском направлении запорожской линии фронта.
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россия, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ

Рогов: на Ореховском направлении уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Пункт управления украинских БПЛА уничтожен на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В районе Малой Токмачки и Новоданиловки на ореховском направлении линии фронта наша авиация нанесла точный прицельный удар по местам нахождения боевых редутов операторов БПЛА среднего радиуса. Уничтожено несколько мест, откуда велось управление дронами-камикадзе по позициям российских войск и населенным пунктам освобожденной части Запорожской области", - сказал Рогов агентству.
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По его словам, удар позволит на время снизить интенсивность работы дронов-камикадзе противника на ореховском направлении запорожской линии фронта.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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