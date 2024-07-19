https://ria.ru/20240719/soveschanie-1960654762.html
Австралийские власти созывают экстренное кризисное совещание из-за сбоя
Австралийские власти созывают экстренное кризисное совещание из-за сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Австралийские власти созывают экстренное кризисное совещание из-за сбоя
Власти Австралии созывают экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя, затронувшего аэропорты, банки и госучреждения страны, сообщает австралийский... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:09
2024-07-19T11:09
2024-07-19T11:21
австралия
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ДЖАКАРТА, 19 июл - РИА Новости. Власти Австралии созывают экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя, затронувшего аэропорты, банки и госучреждения страны, сообщает австралийский телеканал ABC.Ранее сообщалось, что в Австралия сильно пострадала от глобального технического сбоя. В стране были зафиксированы нарушения в работе операторов связи, банков и авиакомпаний. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране."Сегодня вечером федеральное правительство созывает совещание органов по чрезвычайным ситуациям, чтобы отреагировать на глобальный сбой", - сообщает ABC со ссылкой на представителя правительства. При этом власти Австралии заверили, что службы экстренной помощи продолжают работать в штатном режиме и не были критически затронуты произошедшим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австралия, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Австралия, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Австралийские власти созывают экстренное кризисное совещание из-за сбоя
Власти Австралии созывают экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя