Рейтинг@Mail.ru
Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:11 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/soglasheniya-1960792312.html
Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК
Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК - РИА Новости, 19.07.2024
Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК
Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашения с двумя производителями техники и оборудования для агропромышленного комплекса, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:11
2024-07-19T17:11
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_4de63ed29c427c3cd67010f908dac851.jpg
РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашения с двумя производителями техники и оборудования для агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона. "Павел Малков подписал два соглашения с российскими производителями техники и оборудования для АПК. В рамках сотрудничества с правительством региона ООО "НПО "Рубин" планирует уже в этом году поставить рязанским аграриям 15 самоходных опрыскивателей. Компанией ООО "Регион" намечено обеспечить рязанские хозяйства по сниженным ценам 20 единицами техники и оборудования, используемыми для перевозки воды, агрохимии, приготовления сельскохозяйственных растворов", - говорится в сообщении. Отмечается, что церемония подписания состоялась в рамках агропромышленной выставки-форума "День поля Рязанской области – 2024". Мероприятие проводится в регионе ежегодно и является одной из крупнейших площадок в ЦФО по налаживанию межрегиональных связей, продвижению новых технологий, развитию контактов между предприятиями агропромышленного комплекса и инвесторами. "Аграрии сейчас напряженно трудятся, уборочная в регионе началась. У нас в этом году рекордная за четверть века общая посевная площадь – это 1 миллион 140 тысяч гектаров, прирост к прошлому году составил 18,5 тысячи гектаров. Вложен огромный труд, рассчитываем на достойные результаты, качественный урожай, ждем рекордных цифр", - цитирует губернатора его пресс-служба.
https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html
https://ria.ru/20240608/postavki-1951610491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_bb2d1e2880c3210e8498e286e6603f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков
Рязанская область, Павел Малков

Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашения с двумя производителями техники и оборудования для агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Павел Малков подписал два соглашения с российскими производителями техники и оборудования для АПК. В рамках сотрудничества с правительством региона ООО "НПО "Рубин" планирует уже в этом году поставить рязанским аграриям 15 самоходных опрыскивателей. Компанией ООО "Регион" намечено обеспечить рязанские хозяйства по сниженным ценам 20 единицами техники и оборудования, используемыми для перевозки воды, агрохимии, приготовления сельскохозяйственных растворов", - говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах
17 июля, 17:47
Отмечается, что церемония подписания состоялась в рамках агропромышленной выставки-форума "День поля Рязанской области – 2024". Мероприятие проводится в регионе ежегодно и является одной из крупнейших площадок в ЦФО по налаживанию межрегиональных связей, продвижению новых технологий, развитию контактов между предприятиями агропромышленного комплекса и инвесторами.
"Аграрии сейчас напряженно трудятся, уборочная в регионе началась. У нас в этом году рекордная за четверть века общая посевная площадь – это 1 миллион 140 тысяч гектаров, прирост к прошлому году составил 18,5 тысячи гектаров. Вложен огромный труд, рассчитываем на достойные результаты, качественный урожай, ждем рекордных цифр", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции
8 июня, 11:05
 
Рязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала