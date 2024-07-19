https://ria.ru/20240719/soglasheniya-1960792312.html

Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК

Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК - РИА Новости, 19.07.2024

Рязанская области заключила соглашения о поставке техники для АПК

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашения с двумя производителями техники и оборудования для агропромышленного комплекса, сообщила... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:11

2024-07-19T17:11

2024-07-19T17:11

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашения с двумя производителями техники и оборудования для агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона. "Павел Малков подписал два соглашения с российскими производителями техники и оборудования для АПК. В рамках сотрудничества с правительством региона ООО "НПО "Рубин" планирует уже в этом году поставить рязанским аграриям 15 самоходных опрыскивателей. Компанией ООО "Регион" намечено обеспечить рязанские хозяйства по сниженным ценам 20 единицами техники и оборудования, используемыми для перевозки воды, агрохимии, приготовления сельскохозяйственных растворов", - говорится в сообщении. Отмечается, что церемония подписания состоялась в рамках агропромышленной выставки-форума "День поля Рязанской области – 2024". Мероприятие проводится в регионе ежегодно и является одной из крупнейших площадок в ЦФО по налаживанию межрегиональных связей, продвижению новых технологий, развитию контактов между предприятиями агропромышленного комплекса и инвесторами. "Аграрии сейчас напряженно трудятся, уборочная в регионе началась. У нас в этом году рекордная за четверть века общая посевная площадь – это 1 миллион 140 тысяч гектаров, прирост к прошлому году составил 18,5 тысячи гектаров. Вложен огромный труд, рассчитываем на достойные результаты, качественный урожай, ждем рекордных цифр", - цитирует губернатора его пресс-служба.

https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html

https://ria.ru/20240608/postavki-1951610491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков