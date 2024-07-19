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Новый мэр Сочи назвал необходимым усиление поддержки участников СВО - РИА Новости, 19.07.2024
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Новый мэр Сочи назвал необходимым усиление поддержки участников СВО
Новый мэр Сочи назвал необходимым усиление поддержки участников СВО - РИА Новости, 19.07.2024
Новый мэр Сочи назвал необходимым усиление поддержки участников СВО
Финансовая помощь участникам спецоперации и членам их семей будет усилена, заявил Андрей Прошунин, избранный в пятницу новым мэром Сочи. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:27
2024-07-19T15:27
специальная военная операция на украине
сочи
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Финансовая помощь участникам спецоперации и членам их семей будет усилена, заявил Андрей Прошунин, избранный в пятницу новым мэром Сочи. В пятницу 44 депутата выбрали Прошунина главой курорта из трех финальных кандидатур, в числе которых депутат горсобрания Сочи Павел Афанасьев, директор образовательной школы №4 Лариса Евсеева. В рамках торжественного вступления в должность Прошунин отметил ряд стратегических направлений, которые нужно развивать. В повестку основных задач входят вопросы помощи участникам СВО и их семьям. "В Сочи помимо федеральных и региональных действуют собственные меры поддержки. Работает координационный совет, оказывающий финансовую помощь из благотворительного фонда. Здесь считаю необходимым усиление возможной поддержки участников СВО из муниципального бюджета. Так мы сможем поддержать наших защитников и помочь Родине в целях привлечения граждан на службу по контракту", - сказал журналистам Прошунин. Он добавил, что Сочи принимает пострадавших мирных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, активно участвует в восстановлении там объектов инфраструктуры. Прошунин сказал, что намерен продолжать работу координационного совета в городе, который оказывает помощь мобилизованными сочинцам и их семьям. Новый глава курорта также сообщил о планах продолжить проекты, касающиеся коммунальной инфраструктуры, туризма, благоустройства городских территорий, в том числе и во внутригородских районах.
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Новый мэр Сочи назвал необходимым усиление поддержки участников СВО

Мэр Прошунин: финансовая помощь участникам СВО будет усилена

© Фото : Администрация города Сочи Андрей Прошунин
Андрей Прошунин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Администрация города Сочи
Андрей Прошунин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Финансовая помощь участникам спецоперации и членам их семей будет усилена, заявил Андрей Прошунин, избранный в пятницу новым мэром Сочи.
В пятницу 44 депутата выбрали Прошунина главой курорта из трех финальных кандидатур, в числе которых депутат горсобрания Сочи Павел Афанасьев, директор образовательной школы №4 Лариса Евсеева.
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В рамках торжественного вступления в должность Прошунин отметил ряд стратегических направлений, которые нужно развивать. В повестку основных задач входят вопросы помощи участникам СВО и их семьям.
«
"В Сочи помимо федеральных и региональных действуют собственные меры поддержки. Работает координационный совет, оказывающий финансовую помощь из благотворительного фонда. Здесь считаю необходимым усиление возможной поддержки участников СВО из муниципального бюджета. Так мы сможем поддержать наших защитников и помочь Родине в целях привлечения граждан на службу по контракту", - сказал журналистам Прошунин.
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Он добавил, что Сочи принимает пострадавших мирных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, активно участвует в восстановлении там объектов инфраструктуры. Прошунин сказал, что намерен продолжать работу координационного совета в городе, который оказывает помощь мобилизованными сочинцам и их семьям.
Новый глава курорта также сообщил о планах продолжить проекты, касающиеся коммунальной инфраструктуры, туризма, благоустройства городских территорий, в том числе и во внутригородских районах.
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