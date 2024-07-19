На Украине мужчина умер после посещения военкомата, сообщили СМИ
"Страна": в Одесской области военнообязанный умер после посещения военкомата
Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военнообязанный скончался в Одесской области после посещения военкомата, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и эпилепсию, сообщило украинское издание "Страна".
"Скончался 34-летний мужчина, госпитализированный вчера из одесского ТЦК (военкомата – ред.). У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, эпилепсия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного якобы из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
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