https://ria.ru/20240719/smert-1960742106.html

На Украине мужчина умер после посещения военкомата, сообщили СМИ

На Украине мужчина умер после посещения военкомата, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

На Украине мужчина умер после посещения военкомата, сообщили СМИ

Военнообязанный скончался в Одесской области после посещения военкомата, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и эпилепсию,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:09

2024-07-19T15:09

2024-07-19T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

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хмельницкий (город)

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Военнообязанный скончался в Одесской области после посещения военкомата, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и эпилепсию, сообщило украинское издание "Страна". "Скончался 34-летний мужчина, госпитализированный вчера из одесского ТЦК (военкомата – ред.). У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, эпилепсия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного якобы из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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в мире, украина, одесская область, хмельницкий (город), владимир зеленский