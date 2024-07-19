https://ria.ru/20240719/sluzhba-1960686431.html

Службы Еврокомиссии не затронуты компьютерным сбоем, сообщил источник

Службы Еврокомиссии не затронуты компьютерным сбоем, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024

Службы Еврокомиссии не затронуты компьютерным сбоем, сообщил источник

Источник в Еврокомиссии сообщил журналистам, что службы этого евроинститута не затронуты глобальным компьютерным сбоем, но там следят за ситуацией. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:35

2024-07-19T12:35

2024-07-19T12:35

в мире

еврокомиссия

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Источник в Еврокомиссии сообщил журналистам, что службы этого евроинститута не затронуты глобальным компьютерным сбоем, но там следят за ситуацией. "Нет, нас это не затронуло, мы не используем IT-элемент, который, судя по всему, и вызвал проблему. Но мы, конечно, следим за ситуацией", - сообщил он. Ранее международная технологическая компания CrowdStrike опубликовала техническое предупреждение относительно серьезной проблемы, затрагивающей системы Windows по всему миру.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

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2024

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в мире, еврокомиссия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний