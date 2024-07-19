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В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию - РИА Новости, 19.07.2024
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00:40 19.07.2024 (обновлено: 00:56 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/slovakiya-1960600700.html
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию - РИА Новости, 19.07.2024
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию
Депутат от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак, который на недавнем заседании парламента был одним из тех, кто не поддержал резолюцию об... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:40
2024-07-19T00:56
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БРАТИСЛАВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак, который на недавнем заседании парламента был одним из тех, кто не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению, сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик. "Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак", — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook*. Шевчик сообщил, что в этой связи была отменена встреча Люптака с гражданами, которая планировалась на вечер пятницы. Он также пообещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже. В понедельник депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила включить в повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, которая, по данным Минобороны России, была повреждена ракетой украинской ПВО. Данное предложение поддержал только 41 депутат, этого числа не хватило для включения вопроса в повестку. Во время заседания Люптак задал неудобный вопрос об информации по удару, спросив Юрик была ли она на месте случившегося и откуда у нее информация о том, что этот удар по больнице в Киеве нанесла Россия. Как сообщило российское оборонное ведомство, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Подчеркивается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указали, что власти постсоветской республики не первый раз идут на подобные провокации.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя голословные обвинения, указал, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях только подтверждают его бесчеловечную сущность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240717/nakazanie-1960347317.html
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в мире, киев, россия, сша, словакия
В мире, Киев, Россия, США, Словакия
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего осуждающую Россию резолюцию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Словакии
Сотрудники полиции Словакии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудники полиции Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак, который на недавнем заседании парламента был одним из тех, кто не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению, сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик.
"Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак", — написал Шевчик на своей странице в социальной сети Facebook*.
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Шевчик сообщил, что в этой связи была отменена встреча Люптака с гражданами, которая планировалась на вечер пятницы. Он также пообещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже.
В понедельник депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила включить в повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, которая, по данным Минобороны России, была повреждена ракетой украинской ПВО. Данное предложение поддержал только 41 депутат, этого числа не хватило для включения вопроса в повестку.
Во время заседания Люптак задал неудобный вопрос об информации по удару, спросив Юрик была ли она на месте случившегося и откуда у нее информация о том, что этот удар по больнице в Киеве нанесла Россия.
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Киев и Вашингтон бездоказательно пытаются возложить на Москву ответственность за инцидент с больницей "Охматдет" в Киеве.

Как сообщило российское оборонное ведомство, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Подчеркивается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указали, что власти постсоветской республики не первый раз идут на подобные провокации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя голословные обвинения, указал, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях только подтверждают его бесчеловечную сущность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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