https://ria.ru/20240719/sledstvie-1960605977.html
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября - РИА Новости, 19.07.2024
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября
Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 сентября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:36
2024-07-19T02:36
2024-07-19T02:36
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 сентября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен…до 22 сентября 2024 года", - следует из текста. Басманный суд столицы продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа. Ранее из другого постановления суда стало известно, что в качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240630/krokus-1956390133.html
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября
Суд продлил до 22 сентября срок следствия по делу о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 сентября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия продлен…до 22 сентября 2024 года", - следует из текста.
Басманный суд столицы продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа.
Ранее из другого постановления суда стало известно, что в качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие.
По данному делу в Москве
были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ
), а остальным – пособничество в совершении этого преступления.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.