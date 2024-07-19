https://ria.ru/20240719/sledstvie-1960605977.html

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября - РИА Новости, 19.07.2024

Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября

Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 сентября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T02:36

2024-07-19T02:36

2024-07-19T02:36

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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россия

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Срок следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 сентября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия продлен…до 22 сентября 2024 года", - следует из текста. Басманный суд столицы продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа. Ранее из другого постановления суда стало известно, что в качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – пособничество в совершении этого преступления. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240630/krokus-1956390133.html

https://ria.ru/20240610/shtraf-1951845873.html

москва

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