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Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором - РИА Новости, 19.07.2024
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17:07 19.07.2024 (обновлено: 17:25 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/siyyarto-1960790221.html
Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором
Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором - РИА Новости, 19.07.2024
Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:07
2024-07-19T17:25
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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе. "На Украине каждый день умирают тысячи человек, тысячи и десятки тысяч украинцев бегут из страны. На границе Украины и Венгрии происходят такие явления, которые раньше были на границе ГДР: когда украинцы пытаются убежать, их задерживают пограничники. Вы все видели видео, как их мобилизуют. Очень интересно, что это Запад не оскорбляет, что неправительственные организации не стучат по столу, а те, кто обычно говорят о правах человека, сейчас молчат. Позор!" - сказал Сийярто на пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, которая транслировалась в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД 27 мая заявлял, что украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен 6 мая сказал, что Будапешт не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш 23 мая напомнил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров. Сийярто ранее заявил, что представители украинских властей 8,5 лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас очень многих из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в ВСУ, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240719/zelenskij-1960773886.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором

Сийярто: молчание правозащитников о силовой мобилизации позором

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе.
"На Украине каждый день умирают тысячи человек, тысячи и десятки тысяч украинцев бегут из страны. На границе Украины и Венгрии происходят такие явления, которые раньше были на границе ГДР: когда украинцы пытаются убежать, их задерживают пограничники. Вы все видели видео, как их мобилизуют. Очень интересно, что это Запад не оскорбляет, что неправительственные организации не стучат по столу, а те, кто обычно говорят о правах человека, сейчас молчат. Позор!" - сказал Сийярто на пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, которая транслировалась в соцсети Facebook*.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, заявил глава МИД Венгрии
Вчера, 16:23
Глава венгерского МИД 27 мая заявлял, что украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен 6 мая сказал, что Будапешт не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть.
Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш 23 мая напомнил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров.
Сийярто ранее заявил, что представители украинских властей 8,5 лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас очень многих из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в ВСУ, в том числе этнических венгров, нарушает права человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
Вчера, 08:00
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России
Вчера, 16:34
 
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