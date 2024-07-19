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Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором

Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором - РИА Новости, 19.07.2024

Сийярто назвал молчание правозащитников о мобилизации на Украине позором

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:07

2024-07-19T17:07

2024-07-19T17:25

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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе. "На Украине каждый день умирают тысячи человек, тысячи и десятки тысяч украинцев бегут из страны. На границе Украины и Венгрии происходят такие явления, которые раньше были на границе ГДР: когда украинцы пытаются убежать, их задерживают пограничники. Вы все видели видео, как их мобилизуют. Очень интересно, что это Запад не оскорбляет, что неправительственные организации не стучат по столу, а те, кто обычно говорят о правах человека, сейчас молчат. Позор!" - сказал Сийярто на пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, которая транслировалась в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД 27 мая заявлял, что украинские призывники бегут из страны, не желая отправляться на фронт на верную смерть. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен 6 мая сказал, что Будапешт не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш 23 мая напомнил, что Закарпатье ранее имело некое исключение в отношении мобилизации на Украине, но сейчас принудительный призыв грозит всем военнообязанным, включая закарпатских венгров. Сийярто ранее заявил, что представители украинских властей 8,5 лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас очень многих из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в ВСУ, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240719/zelenskij-1960773886.html

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, вооруженные силы украины