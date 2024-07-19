https://ria.ru/20240719/siyyarto--1960846240.html

Сийярто высказался о попытке Борреля бойкотировать Венгрию

Сийярто высказался о попытке Борреля бойкотировать Венгрию - РИА Новости, 19.07.2024

Сийярто высказался о попытке Борреля бойкотировать Венгрию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля инициировать бойкот... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:03

2024-07-19T22:03

2024-07-19T22:03

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россия

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петер сийярто

жозеп боррель

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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля инициировать бойкот Венгрии на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. Венгерские СМИ попросили Сийярто прокомментировать сообщения о том, что Боррель якобы решил организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать Венгрию в связи с визитами Орбана в Россию и Китай. "Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Глава венгерского МИД отметил, что в ЕС должно быть много других проблем, поскольку на континенте идет вооруженный конфликт, "драматически снижается" конкурентоспособность ЕС, а вес европейской внешней политики "никогда не был таким слабым, как сейчас", поэтому Боррель "скорее заслуживает сожаления, чем вызывает оскорбление". "К счастью, Жозеп Боррель скоро уходит, и это может дать новую надежду на то, что потеря веса внешней политики Евросоюза прекратится. Хотя я должен сказать, что за десять лет моего пребывания на посту министра иностранных дел мне довелось работать с тремя высокими представителями ЕС по внешней политике, и каждый раз, когда истекал срок полномочий очередного, я был уверен, что хуже уже быть не может, но я всегда ошибался", - добавил Сийярто. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан в четверг опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240718/peregovory-1960390515.html

https://ria.ru/20240718/orban-1960575285.html

https://ria.ru/20240718/orban--1960572341.html

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