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Шор осудил поправки, позволяющие назначать послами Молдавии иностранцев
Шор осудил поправки, позволяющие назначать послами Молдавии иностранцев - РИА Новости, 19.07.2024
Шор осудил поправки, позволяющие назначать послами Молдавии иностранцев
Оппозиционный политик Илан Шор заявил, что власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готовы отдать иностранцам... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:40
2024-07-19T18:40
2024-07-19T18:40
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор заявил, что власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готовы отдать иностранцам даже должности послов республики. Парламент в четверг принял в первом чтении поправки к закону о дипломатической службе, по которым на должность посла смогут назначать тех, кто не является резидентом Молдавии. "Власть таким образом планомерно уничтожает наш суверенитет… Нет сомнений, что парламентское большинство в кратчайшие сроки проштампует спущенное сверху указание, причем сверху — это вовсе не из президентуры или правительства. Видимо, европейские хозяева Санду и ее компашки всерьез опасаются осеннего фиаско, поэтому они уже ничего не стесняются, забирая в свои руки не только неформальные бразды правления страной, но и официальные должности", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, эта инициатива властей поставила в тупик даже юридическое управление парламента, которое отметило, что "понятие чрезвычайный и полномочный посол-нерезидент не встречается в существующей нормативной базе и целесообразно дать ему определение хотя бы в тексте закона". Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор
Шор осудил поправки, позволяющие назначать послами Молдавии иностранцев
Шор: власть Молдавии уничтожает суверенитет, отдавая иностранцам посты послов
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости.
Оппозиционный политик Илан Шор заявил, что власти Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" готовы отдать иностранцам даже должности послов
республики.
Парламент в четверг принял в первом чтении поправки к закону о дипломатической службе, по которым на должность посла смогут назначать тех, кто не является резидентом Молдавии.
"Власть таким образом планомерно уничтожает наш суверенитет… Нет сомнений, что парламентское большинство в кратчайшие сроки проштампует спущенное сверху указание, причем сверху — это вовсе не из президентуры или правительства. Видимо, европейские хозяева Санду и ее компашки всерьез опасаются осеннего фиаско, поэтому они уже ничего не стесняются, забирая в свои руки не только неформальные бразды правления страной, но и официальные должности", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, эта инициатива властей поставила в тупик даже юридическое управление парламента, которое отметило, что "понятие чрезвычайный и полномочный посол-нерезидент не встречается в существующей нормативной базе и целесообразно дать ему определение хотя бы в тексте закона".
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.