https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960723095.html

В Шереметьево нет задержек международных рейсов

В Шереметьево нет задержек международных рейсов - РИА Новости, 19.07.2024

В Шереметьево нет задержек международных рейсов

Аэропорт "Шереметьево" не фиксирует задержек международных рейсов на фоне глобального IT-сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:09

2024-07-19T14:09

2024-07-19T14:09

технологии

шереметьево (аэропорт)

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" не фиксирует задержек международных рейсов на фоне глобального IT-сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Все рейсы на вылет и прилет в аэропорту "Шереметьево" осуществляются по расписанию", - сказала представитель воздушной гавани.

https://ria.ru/20240719/microsoft-1960717382.html

россия

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2024

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технологии, шереметьево (аэропорт), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия