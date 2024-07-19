https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960723095.html
В Шереметьево нет задержек международных рейсов
В Шереметьево нет задержек международных рейсов - РИА Новости, 19.07.2024
В Шереметьево нет задержек международных рейсов
Аэропорт "Шереметьево" не фиксирует задержек международных рейсов на фоне глобального IT-сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:09
2024-07-19T14:09
2024-07-19T14:09
технологии
шереметьево (аэропорт)
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" не фиксирует задержек международных рейсов на фоне глобального IT-сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Все рейсы на вылет и прилет в аэропорту "Шереметьево" осуществляются по расписанию", - сказала представитель воздушной гавани.
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технологии, шереметьево (аэропорт), глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия
Технологии, Шереметьево (аэропорт), Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия
В Шереметьево нет задержек международных рейсов
Шереметьево не фиксирует задержек международных рейсов из-за IT-сбоя
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" не фиксирует задержек международных рейсов на фоне глобального IT-сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Все рейсы на вылет и прилет в аэропорту "Шереметьево" осуществляются по расписанию", - сказала представитель воздушной гавани.