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Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:31 19.07.2024 (обновлено: 11:39 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960662208.html
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя
Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:31
2024-07-19T11:39
шереметьево (аэропорт)
происшествия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию, сообщила авиагавань."Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях международного ИТ-сбоя... Рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме на фоне массового IT-сбоя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию, сообщила авиагавань.
"Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях международного ИТ-сбоя... Рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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