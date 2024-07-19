https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960662208.html
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя
Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:31
2024-07-19T11:31
2024-07-19T11:39
шереметьево (аэропорт)
происшествия
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию, сообщила авиагавань."Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях международного ИТ-сбоя... Рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html
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шереметьево (аэропорт), происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме на фоне массового IT-сбоя