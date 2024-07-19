https://ria.ru/20240719/sheremetevo-1960662208.html

Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя

Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне массового сбоя

Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:31

2024-07-19T11:31

2024-07-19T11:39

шереметьево (аэропорт)

происшествия

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне IT-сбоя в мире, рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию, сообщила авиагавань."Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях международного ИТ-сбоя... Рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/rosenergoatom-1960662295.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), происшествия, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний