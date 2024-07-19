https://ria.ru/20240719/shebekino-1960642094.html

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2024

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, от госпитализации мужчина отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:27

2024-07-19T10:27

2024-07-19T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

муром

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, от госпитализации мужчина отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, с самого утра под ударом ВСУ находится Шебекинский городской округ: город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам, а село Муром атаковано дроном. "По предварительной информации, в Шебекино ранен один мирный житель. У мужчины ушибы кисти и головы. Бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков. Он добавил, что администрация уже начала подомовой обход - на текущий момент в городе повреждения выявлены в семи частных домовладениях: посечены фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. Отмечается, что в одном из домов загорелась кровля; в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, повреждены фасады двух коммерческих объектов. Осколками также посечены четыре легковых автомобиля. "В селе Новая Таволжанка в шести частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады и повреждены два автомобиля. В селе Муром в результате атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, окна и навес", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

муром

белгородская область

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происшествия, шебекино, муром, белгородская область, вячеслав гладков