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При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 19.07.2024 (обновлено: 10:31 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/shebekino-1960642094.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2024
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, от госпитализации мужчина отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:27
2024-07-19T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
муром
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, от госпитализации мужчина отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, с самого утра под ударом ВСУ находится Шебекинский городской округ: город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам, а село Муром атаковано дроном. "По предварительной информации, в Шебекино ранен один мирный житель. У мужчины ушибы кисти и головы. Бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков. Он добавил, что администрация уже начала подомовой обход - на текущий момент в городе повреждения выявлены в семи частных домовладениях: посечены фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. Отмечается, что в одном из домов загорелась кровля; в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, повреждены фасады двух коммерческих объектов. Осколками также посечены четыре легковых автомобиля. "В селе Новая Таволжанка в шести частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады и повреждены два автомобиля. В селе Муром в результате атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, окна и навес", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, шебекино, муром, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Муром, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия удара ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ в Шебекино Белгородской области
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле Шебекино, от госпитализации мужчина отказался, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, с самого утра под ударом ВСУ находится Шебекинский городской округ: город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам, а село Муром атаковано дроном.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия удара ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ в Шебекино Белгородской области
"По предварительной информации, в Шебекино ранен один мирный житель. У мужчины ушибы кисти и головы. Бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков.
Он добавил, что администрация уже начала подомовой обход - на текущий момент в городе повреждения выявлены в семи частных домовладениях: посечены фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. Отмечается, что в одном из домов загорелась кровля; в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, повреждены фасады двух коммерческих объектов. Осколками также посечены четыре легковых автомобиля.
"В селе Новая Таволжанка в шести частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады и повреждены два автомобиля. В селе Муром в результате атаки FPV-дрона в частном доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, окна и навес", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноМуромБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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