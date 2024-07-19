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Экс-главе подмосковной Шатуры предъявили обвинение в растрате - РИА Новости, 19.07.2024
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11:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/shatura-1960668479.html
Экс-главе подмосковной Шатуры предъявили обвинение в растрате
Экс-главе подмосковной Шатуры предъявили обвинение в растрате - РИА Новости, 19.07.2024
Экс-главе подмосковной Шатуры предъявили обвинение в растрате
Экс-главе подмосковной Шатуры Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате свыше 200 миллионов рублей, следствие просит его ареста, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:49
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происшествия
шатура
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-главе подмосковной Шатуры Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате свыше 200 миллионов рублей, следствие просит его ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что Артюхин задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. "Бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что по месту работы бывшего градоначальника проведен обыск, а также осмотры транспортных средств и допросы.
https://ria.ru/20240719/deputat-1960626890.html
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происшествия, шатура, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шатура, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главе подмосковной Шатуры предъявили обвинение в растрате

Экс-главе подмосковной Шатуры Артюхину предъявили обвинение в растрате

© Фото : администрации городского округа ШатураЭкс-глава городского округа Шатура Алексей Артюхин
Экс-глава городского округа Шатура Алексей Артюхин - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : администрации городского округа Шатура
Экс-глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экс-главе подмосковной Шатуры Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате свыше 200 миллионов рублей, следствие просит его ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее сообщалось, что Артюхин задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.
«
"Бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по месту работы бывшего градоначальника проведен обыск, а также осмотры транспортных средств и допросы.
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ПроисшествияШатураРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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