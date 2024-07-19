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Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman - РИА Новости, 19.07.2024
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Шоубиз
 
21:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/shaman-1960842539.html
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman - РИА Новости, 19.07.2024
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman
Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:46
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шоубиз
григорий лепс
олег газманов
юлия чичерина
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу. На здание американской дипмиссии в Москве проецируют российский флаг. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman
Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество
Шоубиз, Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Общество
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman

У посольства США в Москве сотни людей пришли на концерт поддержать Shaman

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зрители у посольства США в Москве, где проходит митинг-концерт певца Ярослава Дронова против цензуры в социальных сетях и незаконной блокировки российских пользователей YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу.
На здание американской дипмиссии в Москве проецируют российский флаг. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
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ШоубизГригорий ЛепсОлег ГазмановЮлия ЧичеринаОбщество
 
 
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