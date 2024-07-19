https://ria.ru/20240719/shaman-1960842539.html

Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman

Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman - РИА Новости, 19.07.2024

Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman

Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T21:46

2024-07-19T21:46

2024-07-19T21:46

шоубиз

григорий лепс

олег газманов

юлия чичерина

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу. На здание американской дипмиссии в Москве проецируют российский флаг. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html

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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости. 2024-07-19T21:46 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество