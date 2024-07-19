https://ria.ru/20240719/shaman-1960842539.html
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman - РИА Новости, 19.07.2024
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman
Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:46
2024-07-19T21:46
2024-07-19T21:46
шоубиз
григорий лепс
олег газманов
юлия чичерина
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу. На здание американской дипмиссии в Москве проецируют российский флаг. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов. Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский. Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html
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Люди с плакатами и флагами у посольства США перед концертом-митингом Shaman
Люди с плакатами и флагами собираются на концерт-митинг Shaman у посольства США, передает корреспондент РИА Новости.
2024-07-19T21:46
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PT0M18S
РИА Новости
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григорий лепс, олег газманов, юлия чичерина, общество
Шоубиз, Григорий Лепс, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Общество
Сотни людей собрались у посольства США в Москве, чтобы поддержать Shaman
У посольства США в Москве сотни людей пришли на концерт поддержать Shaman
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сотни людей собрались у посольства США в центре Москвы, чтобы поддержать артиста Shaman и выступить против блокировки YouTube-каналов российских артистов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Shaman сообщил РИА Новости, что устроит концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube у посольства США в Москве вечером в пятницу.
На здание американской дипмиссии в Москве проецируют российский флаг. Звучат песни Shaman "Я русский", "Самый русский хит", "Встанем", а также композиции группы "Любэ", песня "Матушка" Татьяны Куртуковой и песни других артистов.
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса
, Олега Газманова
, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова
, убедился корреспондент РИА Новости.