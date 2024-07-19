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В РДКБ рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя - РИА Новости, 19.07.2024
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14:33 19.07.2024 (обновлено: 14:38 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sevastopol-1960728768.html
В РДКБ рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя
В РДКБ рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя - РИА Новости, 19.07.2024
В РДКБ рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя
Трое детей, которые пострадали в Севастополе от обстрела со стороны ВСУ 23 июня, выписаны из Российской детской клинической больницы для прохождения... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:33
2024-07-19T14:38
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Трое детей, которые пострадали в Севастополе от обстрела со стороны ВСУ 23 июня, выписаны из Российской детской клинической больницы для прохождения реабилитации, ещё один подросток пока продолжает лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе РДКБ Минздрава России.Ранее, в РДКБ в Москве были доставлены на лечение четверо детей, пострадавшие в результате атаки на Севастополь 23 июня."Трое детей, получившие ранения в результате обстрела Севастополя 23 июня со стороны ВСУ, прошли лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России и выписаны для прохождения реабилитации",- говорится в сообщении.Тринадцатилетний подросток выписан домой в регион, где продолжит курс реабилитации по месту жительства, двое из пострадавших сейчас находятся в Федеральном детском реабилитационном центре "Кораблик" РДКБ, это 8-летняя девочка и 13-летний мальчик, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения на пляже в Севастополе, уточнили в пресс-службе. С детьми работают психологи и реабилитологи, отметили в больнице."Всем пациентам требовалось оперативное вмешательство. Благодаря использованию малоинвазивных методов хирургического лечения, мы смогли приступить к ранней активизации пациентов и к более ранней реабилитации. Все дети находятся в стабильном состоянии и идут на поправку", - сказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Минздрава России, к.м.н Антон Нарбутов, слова которого приводятся в сообщении.В РДКБ на лечении в профильном отделении остается один 15-летний подросток, в понедельник ему была проведена операция на сосудах и нервах голени.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240710/sevastopol-1958835513.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В РДКБ рассказали о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя

Троих пострадавших при обстреле детей выписали, один ребенок продолжает лечение

© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Трое детей, которые пострадали в Севастополе от обстрела со стороны ВСУ 23 июня, выписаны из Российской детской клинической больницы для прохождения реабилитации, ещё один подросток пока продолжает лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе РДКБ Минздрава России.
Ранее, в РДКБ в Москве были доставлены на лечение четверо детей, пострадавшие в результате атаки на Севастополь 23 июня.
Раненая жительница Севастополя о первых минутах после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела
26 июня, 07:37
«
"Трое детей, получившие ранения в результате обстрела Севастополя 23 июня со стороны ВСУ, прошли лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России и выписаны для прохождения реабилитации",- говорится в сообщении.
Тринадцатилетний подросток выписан домой в регион, где продолжит курс реабилитации по месту жительства, двое из пострадавших сейчас находятся в Федеральном детском реабилитационном центре "Кораблик" РДКБ, это 8-летняя девочка и 13-летний мальчик, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения на пляже в Севастополе, уточнили в пресс-службе. С детьми работают психологи и реабилитологи, отметили в больнице.
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"Всем пациентам требовалось оперативное вмешательство. Благодаря использованию малоинвазивных методов хирургического лечения, мы смогли приступить к ранней активизации пациентов и к более ранней реабилитации. Все дети находятся в стабильном состоянии и идут на поправку", - сказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Минздрава России, к.м.н Антон Нарбутов, слова которого приводятся в сообщении.
В РДКБ на лечении в профильном отделении остается один 15-летний подросток, в понедельник ему была проведена операция на сосудах и нервах голени.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
5-летняя Лада, пострадавшая при обстреле Севастополя 23 июня, с родителями - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Пострадавшую при обстреле Севастополя девочку выписали из больницы в Москве
10 июля, 19:59
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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