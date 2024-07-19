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В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности
В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности - РИА Новости, 19.07.2024
В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности
График временного отключения объектов промышленности и торговли ввели в Севастополе в пятницу для стабильного электроснабжения жилых домов, сообщил исполняющий... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:14
2024-07-19T12:14
2024-07-19T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. График временного отключения объектов промышленности и торговли ввели в Севастополе в пятницу для стабильного электроснабжения жилых домов, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале."От диспетчера филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ поступило распоряжение высвободить 17 мегаватт электроэнергии. Для обеспечения стабильного электроснабжения в жилых домах введен график временного отключения промышленных объектов и объектов торговли", - написал он.Отключения будут проводить в две очереди, добавил Горлов.
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севастополь, россия, происшествия, общество
Севастополь, Россия, Происшествия, Общество
В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности
В Севастополе ввели временные отключения на промышленных и торговых объектах