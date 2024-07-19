https://ria.ru/20240719/sevastopol-1960678947.html

В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности

В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности - РИА Новости, 19.07.2024

В Севастополе ввели график временного отключения на объектах промышленности

График временного отключения объектов промышленности и торговли ввели в Севастополе в пятницу для стабильного электроснабжения жилых домов, сообщил исполняющий... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:14

2024-07-19T12:14

2024-07-19T12:16

севастополь

россия

происшествия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. График временного отключения объектов промышленности и торговли ввели в Севастополе в пятницу для стабильного электроснабжения жилых домов, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале."От диспетчера филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ поступило распоряжение высвободить 17 мегаватт электроэнергии. Для обеспечения стабильного электроснабжения в жилых домах введен график временного отключения промышленных объектов и объектов торговли", - написал он.Отключения будут проводить в две очереди, добавил Горлов.

https://ria.ru/20240719/krym-1960676701.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, происшествия, общество