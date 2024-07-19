https://ria.ru/20240719/sboy-1960853294.html

Американский чиновник рассказал о позиции властей по глобальному IT-сбою

Американский чиновник рассказал о позиции властей по глобальному IT-сбою - РИА Новости, 19.07.2024

Американский чиновник рассказал о позиции властей по глобальному IT-сбою

Правительство США не считает, что причиной глобального сбоя компьютерных систем послужила атака хакеров, и склоняется к версии о неисправности технического... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:20

2024-07-19T23:20

2024-07-19T23:21

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Правительство США не считает, что причиной глобального сбоя компьютерных систем послужила атака хакеров, и склоняется к версии о неисправности технического оборудования, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Белый дом поддерживает регулярный контакт с исполнительным руководством компании CrowdStrike и отслеживает прогресс в восстановлении затронутых сбоем систем. Мы предложили свою поддержку от имени правительства США. Насколько мы понимаем, речь идет не о кибератаке, а скорее об ошибочном техническом обновлении", - сказал представитель властей США. Он добавил, что Белый дом собирает данные для оценки последствий технического сбоя по всей стране. "Мы внимательно оцениваем воздействие этого сбоя на местные больницы, системы наземного транспорта и правоохранительные органы. Мы готовы оказывать свое содействие по мере необходимости", - подчеркнул высокопоставленный чиновник США.

https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960838551.html

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в мире, сша