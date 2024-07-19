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Технический сбой затронул порт Ашдод и 15 больниц в Израиле
Технический сбой затронул порт Ашдод и 15 больниц в Израиле - РИА Новости, 19.07.2024
Технический сбой затронул порт Ашдод и 15 больниц в Израиле
Массовый сбой компьютерных систем затронул крупный порт Ашдод на юге Израиля и еще 15 больниц в стране, сообщает в пятницу новостной портал Ynet. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:11
2024-07-19T14:11
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовый сбой компьютерных систем затронул крупный порт Ашдод на юге Израиля и еще 15 больниц в стране, сообщает в пятницу новостной портал Ynet. По данным Ynet, порт южного израильского города Ашдод перестал обслуживать грузовые автомобили и суда. Портал также отмечает, что около 15 государственных больниц обратились в министерство здравоохранения Израиля из-за неполадок в системе. В связи с этим время ожидания в отделениях может увеличиться. Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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в мире, технологии, ашдод, израиль
В мире, Технологии, Ашдод, Израиль
Технический сбой затронул порт Ашдод и 15 больниц в Израиле
Ynet: сбой компьютерных систем затронул порт Ашдод на юге Израиля и 15 больниц
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Массовый сбой компьютерных систем затронул крупный порт Ашдод на юге Израиля и еще 15 больниц в стране, сообщает в пятницу новостной портал Ynet
.
По данным Ynet, порт южного израильского города Ашдод перестал обслуживать грузовые автомобили и суда.
Портал также отмечает, что около 15 государственных больниц обратились в министерство здравоохранения Израиля из-за неполадок в системе. В связи с этим время ожидания в отделениях может увеличиться.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.