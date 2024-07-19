https://ria.ru/20240719/sboy-1960665543.html
Минцифры прокомментировало ситуацию со сбоем у Microsoft
Минцифры прокомментировало ситуацию со сбоем у Microsoft - РИА Новости, 19.07.2024
Минцифры прокомментировало ситуацию со сбоем у Microsoft
Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:40
2024-07-19T11:40
2024-07-19T11:40
экономика
технологии
россия
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ. Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации "Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ", - говорится в сообщении. Так добавили, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало.
https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html
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экономика, технологии, россия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Экономика, Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Минцифры прокомментировало ситуацию со сбоем у Microsoft
Минцифры: ситуация со сбоем у Microsoft показывает важность импортозамещения ПО
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации
"Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ", - говорится в сообщении.
Так добавили, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало.