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Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ
Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:20
2024-07-19T11:20
2024-07-19T12:05
технологии
microsoft corporation
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание Verge. "Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - говорится в статье. Издание отмечает, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.
https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html
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технологии, microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Microsoft Corporation, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ
Банки в странах по всему миру столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft