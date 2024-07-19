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Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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11:20 19.07.2024 (обновлено: 12:05 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960658190.html
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ
Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:20
2024-07-19T12:05
технологии
microsoft corporation
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание Verge. "Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - говорится в статье. Издание отмечает, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.
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технологии, microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Microsoft Corporation, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ

Банки в странах по всему миру столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание Verge.
"Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - говорится в статье.
Издание отмечает, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Microsoft прокомментировал масштабный сбой в работе своих сервисов
Вчера, 10:48
 
ТехнологииMicrosoft CorporationВ миреГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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