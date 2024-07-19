https://ria.ru/20240719/sboy-1960658190.html

Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ

Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Антивирус Crowdstrike вызвал масштабный сбой техники Microsoft, пишут СМИ

Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:20

2024-07-19T11:20

2024-07-19T12:05

технологии

microsoft corporation

в мире

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Масштабный сбой техники Microsoft затронул работу банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру, сообщает издание Verge. "Сегодня тысячи компьютеров под управлением Windows сталкиваются с проблемой "синего экрана смерти" (BSOD), которая затрагивает банки, авиакомпании, телевещателей, супермаркеты и многие другие предприятия по всему миру", - говорится в статье. Издание отмечает, что причина кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает затронутые компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего машины не могут осуществить запуск должным образом.

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

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технологии, microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний