https://ria.ru/20240719/sboj-1960644233.html

Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах

Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах - РИА Новости, 19.07.2024

Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила в пятницу о глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:33

2024-07-19T10:33

2024-07-19T10:33

технологии

turkish airlines

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80fbab77e89ef77afdef0d7519597d39.jpg

СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила в пятницу о глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией. Приложение авиакомпании в пятницу утром недоступно, веб-сайты также не загружаются. "Ввиду глобальной технической проблемы в наших информационных системах возникли проблемы с приобретением билетов, регистрацией и бронированием", - сообщили РИА Новости в службе поддержки. В компании заверили, что специалисты стараются как можно скорее решить проблему.

https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, turkish airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний