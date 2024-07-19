https://ria.ru/20240719/sboj-1960644233.html
Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах
Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах - РИА Новости, 19.07.2024
Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила в пятницу о глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:33
2024-07-19T10:33
2024-07-19T10:33
технологии
turkish airlines
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила в пятницу о глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией. Приложение авиакомпании в пятницу утром недоступно, веб-сайты также не загружаются. "Ввиду глобальной технической проблемы в наших информационных системах возникли проблемы с приобретением билетов, регистрацией и бронированием", - сообщили РИА Новости в службе поддержки. В компании заверили, что специалисты стараются как можно скорее решить проблему.
https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html
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технологии, turkish airlines, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Turkish Airlines, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Turkish Airlines заявила о глобальном сбое в своих информационных системах
Turkish Airlines: возникли проблемы с бронированием билетов из-за сбоя