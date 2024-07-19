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Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях - РИА Новости, 19.07.2024
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10:46 19.07.2024 (обновлено: 10:55 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboi-1960648093.html
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях - РИА Новости, 19.07.2024
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях
Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway затронут информатическим сбоем, возможны отмены рейсов, следует из сообщений четырех РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:46
2024-07-19T10:55
в мире
великобритания
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway затронут информатическим сбоем, возможны отмены рейсов, следует из сообщений четырех компаний в составе группы в социальной сети Х."В настоящее время мы испытываем масштабные ИТ-проблемы по всей нашей сети. Наши ИТ-команды активно работают над определением причины проблемы… это может привести к отменам (рейсов – ред.) в последний момент", - говорится в одном из сообщений.
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РИА Новости
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в мире, великобритания, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Великобритания, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях

Крупнейший ж/д-оператор Британии Govia Thameslink Railway сообщил о сбоях

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway затронут информатическим сбоем, возможны отмены рейсов, следует из сообщений четырех компаний в составе группы в социальной сети Х.
"В настоящее время мы испытываем масштабные ИТ-проблемы по всей нашей сети. Наши ИТ-команды активно работают над определением причины проблемы… это может привести к отменам (рейсов – ред.) в последний момент", - говорится в одном из сообщений.
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В миреВеликобританияГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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