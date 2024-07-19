https://ria.ru/20240719/sboi-1960648093.html

Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях

Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях - РИА Новости, 19.07.2024

Крупнейший британский железнодорожный оператор сообщил о сбоях

Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway затронут информатическим сбоем, возможны отмены рейсов, следует из сообщений четырех РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:46

2024-07-19T10:46

2024-07-19T10:55

в мире

великобритания

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway затронут информатическим сбоем, возможны отмены рейсов, следует из сообщений четырех компаний в составе группы в социальной сети Х."В настоящее время мы испытываем масштабные ИТ-проблемы по всей нашей сети. Наши ИТ-команды активно работают над определением причины проблемы… это может привести к отменам (рейсов – ред.) в последний момент", - говорится в одном из сообщений.

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

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в мире, великобритания, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний