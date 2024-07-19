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На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море на сапборде - РИА Новости, 19.07.2024
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15:53 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/sapbord-1960763602.html
На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море на сапборде
На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море на сапборде - РИА Новости, 19.07.2024
На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море на сапборде
Спасатели обнаружили тело туристки в акватории Туапсинского района на Кубани внешне схожей в той, что пропала во время катания на сапборде, сообщили в группе... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:53
2024-07-19T15:53
туапсинский район
происшествия
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело туристки в акватории Туапсинского района на Кубани внешне схожей в той, что пропала во время катания на сапборде, сообщили в группе районной администрации "Вконтакте". О поисках туристки, которая пропала, катаясь на сапборде в акватории Туапсинского района сообщалось 12 июля. По данным властей, сапборды трех туристок унесло в море 11 июля, одна девушка вернулась самостоятельно, другую нашли на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала. "По информации муниципального Ситуационного центра сегодня утром вблизи села Ольгинки, напротив пансионата "Шахтинский текстильщик", спасатели Туапсинского филиала "Кубань-Спас" достали из воды тело девушки по приметам похожей на Грушевскую Дарью Викторовну", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
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туапсинский район, происшествия
Туапсинский район, Происшествия
На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море на сапборде

В Туапсинском районе Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море на сапборде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело туристки в акватории Туапсинского района на Кубани внешне схожей в той, что пропала во время катания на сапборде, сообщили в группе районной администрации "Вконтакте".
О поисках туристки, которая пропала, катаясь на сапборде в акватории Туапсинского района сообщалось 12 июля. По данным властей, сапборды трех туристок унесло в море 11 июля, одна девушка вернулась самостоятельно, другую нашли на расстоянии 400 метров от берега, а третья пропала.
"По информации муниципального Ситуационного центра сегодня утром вблизи села Ольгинки, напротив пансионата "Шахтинский текстильщик", спасатели Туапсинского филиала "Кубань-Спас" достали из воды тело девушки по приметам похожей на Грушевскую Дарью Викторовну", - говорится в сообщении.
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