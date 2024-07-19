https://ria.ru/20240719/rostekh-1960789434.html

В эксплуатации сегодня находятся 160 суперджетов, сообщили в "Ростехе"

В эксплуатации сегодня находятся 160 суперджетов, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 19.07.2024

В эксплуатации сегодня находятся 160 суперджетов, сообщили в "Ростехе"

Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:05

2024-07-19T17:05

2024-07-19T19:40

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

технологии

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Около 160 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) 100 на сегодня находятся в эксплуатации, они показывают хорошую работу в условиях санкций, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех"."Сейчас в эксплуатации находятся порядка 160 "Суперджетов", они хорошо себя показывают в условиях санкций, перевезли за время работы на линиях порядка 50 млн пассажиров. Регулярность вылетов SSJ-100 в наших авиакомпаниях держится на высоком уровне – порядка 98%", – рассказали в компании.В "Ростехе" подчеркнули, что техническое обслуживание и ремонт самолетов SSJ осуществляют только сертифицированные Росавиацией организации согласно Федеральным авиационным правилам."На данный момент работы различной сложности выполняют 16 специализированных организаций. Из них 7 являются сервисными подразделениями самих авиакомпаний, 8 - самостоятельные центры ТОиР (технического обслуживания и ремонта - ред.), независимые от разработчика, изготовителя и авиакомпаний. При отсутствии собственной ремонтной базы, авиакомпания на конкурсной основе выбирает того или иного поставщика сервисных услуг, выбирая из списка сертифицированных центров", — пояснили в госкорпорации.Кроме расширения сети сервисных центров, также осуществляется постоянная работа над развитием собственных компетенций в части техобслуживания и ремонта. Это позволяет поддерживать устойчивую эксплуатацию всего парка самолетов. В частности, освоено техобслуживание около 200 компонентов. Создаются отечественные аналоги систем и агрегатов, заключили в "Ростехе".

https://radiosputnik.ru/20240717/krushenie-1960195303.html

https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии