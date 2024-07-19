https://ria.ru/20240719/rossiya-1960668349.html

Эксперты назвали самую востребованную профессию в России

Эксперты назвали самую востребованную профессию в России - РИА Новости, 19.07.2024

Эксперты назвали самую востребованную профессию в России

Самыми востребованными специалистами за первое полугодие 2024 года стали сотрудники по продажам, свидетельствует исследование ПЭК и hh.ru. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:48

2024-07-19T11:48

2024-07-19T11:51

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самыми востребованными специалистами за первое полугодие 2024 года стали сотрудники по продажам, свидетельствует исследование ПЭК и hh.ru."В январе-июне самыми востребованными в России стали специалисты по продажам — число вакансий в этом сегменте превысило миллион…" — отмечается в материале.Также рекрутеры испытывают потребность в рабочем персонале (миллион человек), специалистов по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи человек), сотрудников в области строительства и недвижимости (710 тысяч человек) и работников транспортно-логистической отрасли (706 тысяч человек).Сильнее всего обострился дефицит сотрудников в сфере розничной торговли, страхования, сервисного сегмента, продаж и логистики. Также отмечаются проблемы с поиском домашнего персонала, юристов и страховщиков.Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой отметила, что из-за инфляции и изменения валютного курса российский рынок руда теряет привлекательность для иностранных специалистов.

https://ria.ru/20240425/kadry-1942286456.html

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экономика, россия