https://ria.ru/20240719/rosselkhoznadzor-1960851599.html
"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов
"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов - РИА Новости, 20.07.2024
"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов
В России снизились поставки импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-19T23:07
2024-07-19T23:07
2024-07-20T00:04
экономика
россия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России снизились поставки импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК."У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано "утка", а там утки нет, наши коты обижаются", — прокомментировал он.Отмечается, что объем импорта снизился на 40 процентов.По его словам, в первую очередь речь идет о тех продуктах, которые уже начали производить в России. Он также добавил, что постепенно вводятся ограничения на импорт тех кормов для животных, в составе которых обнаружены нарушения.
https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946170115.html
https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html
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экономика, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), РБК (медиагруппа)
"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов
Россельхознадзор: импорт кормов для домашних животных в Россию снизился