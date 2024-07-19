https://ria.ru/20240719/rosselkhoznadzor-1960851599.html

"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов

"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов - РИА Новости, 20.07.2024

"Коты обижаются". Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов

В России снизились поставки импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-19T23:07

2024-07-19T23:07

2024-07-20T00:04

экономика

россия

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России снизились поставки импортных кормов для домашних животных за первое полугодие 2024 года, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК."У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано "утка", а там утки нет, наши коты обижаются", — прокомментировал он.Отмечается, что объем импорта снизился на 40 процентов.По его словам, в первую очередь речь идет о тех продуктах, которые уже начали производить в России. Он также добавил, что постепенно вводятся ограничения на импорт тех кормов для животных, в составе которых обнаружены нарушения.

https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946170115.html

https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html

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экономика, россия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), рбк (медиагруппа)