https://ria.ru/20240719/roskomnadzor-1960620333.html

Блогеров могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор, заявил источник

Блогеров могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор, заявил источник - РИА Новости, 19.07.2024

Блогеров могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор, заявил источник

Законодатели могут обсудить норму, обязывающую блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них не менее 10 тысяч подписчиков, сообщил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:12

2024-07-19T07:12

2024-07-19T07:12

общество

технологии

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Законодатели могут обсудить норму, обязывающую блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них не менее 10 тысяч подписчиков, сообщил источник РИА Новости. "Обсуждается норма, обязывающая блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них не менее 10 тысяч подписчиков", - сказал источник РИА Новости. Источник отметил, что поскольку между собой уравниваются требования к операторам связи и требования к администрации мессенджеров, потому что мессенджеры превратились в средство связи, то требование к мессенджерам тоже должно заключаться в верификации абонентов. Источник добавил, что за нарушение, то есть непередачу сведений, может грозить блокировка канала. Такие поправки к проекту об ужесточении условий выдачи сим-карт могут обсудить в Госдуме в профильном комитете по информполитике до конца сессии. Ожидается, что проект примут до конца этой сессии Госдумы. Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении - и не более 10 номеров на одно лицо.

https://ria.ru/20240719/rosfinmonitoring-1960615938.html

https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html

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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия