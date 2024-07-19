https://ria.ru/20240719/reshenie-1960611434.html

На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России

На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - РИА Новости, 19.07.2024

На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России

Операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу, написала обозреватель National Interest Майя Карлин. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:55

2024-07-19T04:55

2024-07-19T04:59

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу, написала обозреватель National Interest Майя Карлин."Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море", — говорится в публикации.Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Впервые эта техника поступила на вооружение в 1980 году. За эти годы лодки претерпели несколько модификаций с внедрением новых технологий. Благодаря своей бесшумности они получили на Западе прозвище "Черная дыра".Модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность, говорится в статье."Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", — выразила опасение журналистка.Ранее Bloomberg написало, что у берегов Великобритании заметили российские подводные лодки. Согласно данным агентства, речь идет о подлодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, указывает издание, произошел совсем недавно и стал беспрецедентным, масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html

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великобритания, россия, нато, в мире