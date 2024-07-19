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На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - РИА Новости, 19.07.2024
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04:55 19.07.2024 (обновлено: 04:59 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/reshenie-1960611434.html
На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - РИА Новости, 19.07.2024
На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
Операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу, написала обозреватель National Interest Майя Карлин. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:55
2024-07-19T04:59
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу, написала обозреватель National Interest Майя Карлин.&quot;Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море&quot;, — говорится в публикации.Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Впервые эта техника поступила на вооружение в 1980 году. За эти годы лодки претерпели несколько модификаций с внедрением новых технологий. Благодаря своей бесшумности они получили на Западе прозвище "Черная дыра".Модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность, говорится в статье.&quot;Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры&quot;, — выразила опасение журналистка.Ранее Bloomberg написало, что у берегов Великобритании заметили российские подводные лодки. Согласно данным агентства, речь идет о подлодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, указывает издание, произошел совсем недавно и стал беспрецедентным, масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958771141.html
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великобритания, россия, нато, в мире
Великобритания, Россия, НАТО, В мире
На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России

National Interest: российские подводные лодки представляют угрозу для Запада

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПодводная лодка проекта 877 "Палтус"
Подводная лодка проекта 877 Палтус - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Подводная лодка проекта 877 "Палтус". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу, написала обозреватель National Interest Майя Карлин.
«

"Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море", — говорится в публикации.

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Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Впервые эта техника поступила на вооружение в 1980 году. За эти годы лодки претерпели несколько модификаций с внедрением новых технологий. Благодаря своей бесшумности они получили на Западе прозвище "Черная дыра".
Модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность, говорится в статье.
«

"Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", — выразила опасение журналистка.

Ранее Bloomberg написало, что у берегов Великобритании заметили российские подводные лодки. Согласно данным агентства, речь идет о подлодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, указывает издание, произошел совсем недавно и стал беспрецедентным, масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.
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