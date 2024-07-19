На Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
National Interest: российские подводные лодки представляют угрозу для Запада
Подводная лодка проекта 877 "Палтус". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу, написала обозреватель National Interest Майя Карлин.
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"Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море", — говорится в публикации.
Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Впервые эта техника поступила на вооружение в 1980 году. За эти годы лодки претерпели несколько модификаций с внедрением новых технологий. Благодаря своей бесшумности они получили на Западе прозвище "Черная дыра".
Модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность, говорится в статье.
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"Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", — выразила опасение журналистка.
Ранее Bloomberg написало, что у берегов Великобритании заметили российские подводные лодки. Согласно данным агентства, речь идет о подлодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были впервые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, указывает издание, произошел совсем недавно и стал беспрецедентным, масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.
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