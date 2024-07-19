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В Красноярском крае ребенок умер, опрокинув на себя мангал
В Красноярском крае ребенок умер, опрокинув на себя мангал - РИА Новости, 19.07.2024
В Красноярском крае ребенок умер, опрокинув на себя мангал
Трехлетний ребенок умер в Емельяновском районе Красноярского края, опрокинув на себя мангал во дворе частного дома, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:11
2024-07-19T08:11
2024-07-19T09:48
происшествия
жилье
емельяновский район
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 июл – РИА Новости. Трехлетний ребенок умер в Емельяновском районе Красноярского края, опрокинув на себя мангал во дворе частного дома, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следствия, в четверг ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой, вечером за ним приехали родители. Находясь на придомовом участке, он опрокинул на себя мангал, от полученных травм мальчик сразу скончался. "В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении на придомовой территории частного дома по улице Почтовая поселка Сухая Балка Емельяновского района тела трехлетнего ребенка с травмой в области головы… По данному факту следственным отделом по Емельяновскому району… проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html
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происшествия, жилье, емельяновский район, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Емельяновский район, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае ребенок умер, опрокинув на себя мангал
В Красноярском крае трехлетний ребенок умер, опрокинув мангал во дворе дома