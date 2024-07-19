https://ria.ru/20240719/rastrata-1960762186.html

Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате

Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате - РИА Новости, 19.07.2024

Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате

Экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин вину в растрате не признал, от дачи показаний отказался, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:49

2024-07-19T15:49

2024-07-19T15:59

происшествия

шатура

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин вину в растрате не признал, от дачи показаний отказался, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что Артюхин задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему было предъявлено обвинение."Вину в инкриминируемом деянии он не признал и от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в судебном заседании Артюхин возражал против заключения под стражу и просил суд отправить его под домашний арест.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

шатура

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, шатура, московская область (подмосковье)