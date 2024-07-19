Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 19.07.2024 (обновлено: 15:59 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/rastrata-1960762186.html
Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате
Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате - РИА Новости, 19.07.2024
Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате
Экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин вину в растрате не признал, от дачи показаний отказался, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:49
2024-07-19T15:59
происшествия
шатура
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960764905_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_e75020cf6cfc2384f5a08654430120cd.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин вину в растрате не признал, от дачи показаний отказался, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее сообщалось, что Артюхин задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему было предъявлено обвинение."Вину в инкриминируемом деянии он не признал и от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в судебном заседании Артюхин возражал против заключения под стражу и просил суд отправить его под домашний арест.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
шатура
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960764905_0:5:960:725_1920x0_80_0_0_17f6a8e89de611dd0fbd2a6cddc33785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шатура, московская область (подмосковье)
Происшествия, Шатура, Московская область (Подмосковье)
Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате

Экс-глава Шатуры Артюхин не признал вину в растрате, отказался от дачи показаний

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлексей Артюхин в суде
Алексей Артюхин в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алексей Артюхин в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин вину в растрате не признал, от дачи показаний отказался, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее сообщалось, что Артюхин задержан по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Позднее ему было предъявлено обвинение.
"Вину в инкриминируемом деянии он не признал и от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в судебном заседании Артюхин возражал против заключения под стражу и просил суд отправить его под домашний арест.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияШатураМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала