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В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ranenye-1960621660.html
В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника
В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника - РИА Новости, 19.07.2024
В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника
Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:49
2024-07-19T07:49
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской (11) и Белгородской (3) областями, Крымом и Черным морем (5). "Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведется обследование мест происшествия. На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Смирнов. Он также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, сообщить о находке нужно по телефону 112.
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960589867.html
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происшествия, курск, курская область, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника

Смирнов: два жителя Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской (11) и Белгородской (3) областями, Крымом и Черным морем (5).
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"Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведется обследование мест происшествия. На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Смирнов.
Он также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, сообщить о находке нужно по телефону 112.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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