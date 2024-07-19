https://ria.ru/20240719/ranenye-1960621660.html

В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника

В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника - РИА Новости, 19.07.2024

В Курске двое жителей получили ранения после падения обломков беспилотника

Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:49

2024-07-19T07:49

2024-07-19T07:49

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

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алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. В пятницу в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской (11) и Белгородской (3) областями, Крымом и Черным морем (5). "Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведется обследование мест происшествия. На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Смирнов. Он также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, сообщить о находке нужно по телефону 112.

https://ria.ru/20240718/obstrel-1960589867.html

https://ria.ru/20240718/rasstrel-1960586154.html

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происшествия, курск, курская область, россия, алексей смирнов (политик)