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В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 19.07.2024 (обновлено: 02:54 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ
Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:49
2024-07-19T02:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о шести сбитых в регионе беспилотниках."Еще один украинский БПЛА был сбит нашими бойцами", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее Смирнов сообщал о шести сбитых в регионе беспилотниках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Еще один украинский БПЛА был сбит нашими бойцами", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)
 
 
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