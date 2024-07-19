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В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ
Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:49
2024-07-19T02:49
2024-07-19T02:54
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о шести сбитых в регионе беспилотниках."Еще один украинский БПЛА был сбит нашими бойцами", - написал он.
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ