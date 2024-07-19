https://ria.ru/20240719/pvo-1960606435.html

В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ

В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024

В Курской области сбили еще один беспилотник ВСУ

Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T02:49

2024-07-19T02:49

2024-07-19T02:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА сбит в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о шести сбитых в регионе беспилотниках."Еще один украинский БПЛА был сбит нашими бойцами", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)